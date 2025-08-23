تشدد محبت کی علامت نہیں فیروز خان کی دوسری اہلیہ کا مؤقف
لاہور(شوبز ڈیسک)فیروز خان کی دوسری اہلیہ ڈاکٹر زینب نے یہ واضح کیا ہے کہ شوہر کا بیوی پر تشدد کسی طور بھی محبت کی علامت نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے خیالات معاشرے میں تشدد کو معمول بنانے کا باعث بنتے ہیں۔
ڈاکٹر زینب نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی نند نے انہیں سوشل میڈیا سے کچھ وائرل ویڈیوز بھیجیں، جن میں ایک ڈاکٹر یہ دعویٰ کر رہی تھیں کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو مارتا یا اس پر ظلم کرتا ہے تو یہ دراصل اس کی محبت کی نشانی ہے۔