صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تشدد محبت کی علامت نہیں فیروز خان کی دوسری اہلیہ کا مؤقف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
تشدد محبت کی علامت نہیں فیروز خان کی دوسری اہلیہ کا مؤقف

لاہور(شوبز ڈیسک)فیروز خان کی دوسری اہلیہ ڈاکٹر زینب نے یہ واضح کیا ہے کہ شوہر کا بیوی پر تشدد کسی طور بھی محبت کی علامت نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسے خیالات معاشرے میں تشدد کو معمول بنانے کا باعث بنتے ہیں۔

 ڈاکٹر زینب نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ ان کی نند نے انہیں سوشل میڈیا سے کچھ وائرل ویڈیوز بھیجیں، جن میں ایک ڈاکٹر یہ دعویٰ کر رہی تھیں کہ اگر کوئی شوہر بیوی کو مارتا یا اس پر ظلم کرتا ہے تو یہ دراصل اس کی محبت کی نشانی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

قومی مالیاتی کمیشن تشکیل،وزیرخزانہ چیئرمین:وفاق اور صوبوں کے درمیان مالیاتی وسائل کی تقسیم پر تجاویز تیارکی جائینگی،قومی نوعیت کے بڑے منصوبوں سے متعلق سفارشات پیش ہونگی

فیلڈ مارشل سے چینی وزیرخارجہ کی ملاقات،پاکستان کی خود مختاری کیلئے حمایت کاعزم

وفاقی کابینہ:یوٹیلیٹی سٹور زختم،خصوصی اقتصادی زونز کیلئے نئی ترامیم کی منظوری:میرا ایک ہی مقصد سرمایہ کاری لانا:وزیراعظم

سپریم کورٹ:نیب کیس میں سزاکاٹ کررہا ہونیوالے سابق ڈپٹی سیکرٹری الزامات سے بری

بارشوں کا ممکنہ آٹھواں سپیل،مریم نواز کا بڑے شہروں میں پیشگی انتظامات کا حکم

گلگت بلتستان:گلیشئر پھٹنے سے سیلاب،غذر میں تباہی ،متعدد دیہات زیرآب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاست اور ماحول
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سرکار کو پسینہ آجائے گا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہر ڈویژن صوبہ: بلی کے گلے میں گھنٹی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبے ناگزیر کیوں؟
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
حاصلِ مطالعہ
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مسجد کا انہدام
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak