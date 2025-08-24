میری فٹنس کا راز تین چیزوں میں پوشیدہ ہے :اکشے کمار
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی وڈ کے 57سالہ ا داکار اکشے کمارنے کہاہے کہ ان کی فٹنس کا راز ان کے اسٹنٹس اور صاف ستھری غذا سمیت شارٹ کٹس کے بجائے منظم زندگی میں ہے ۔۔۔
بھارتی میڈیا سے گفتگو کے دوران اکشے کمار نے انکشاف کیا کہ ان کی صحت مند زندگی کا راز 3 چیزوں پر منحصر ہے : ہفتے میں ایک بار فاسٹنگ، غروب آفتاب سے پہلے ڈنر اور روایتی ویٹ ٹریننگ سے گریز۔اکشے کمار نے بتایا کہ وہ فٹ رہنے کیلئے ہر پیر کے دن فاسٹنگ کرتے ہیں، اس روز وہ پورا دن بھوکا رہتے ہیں، اتوار کو اپنی آخری غذا لیتے ہیں جس کے بعد پیر کا پورا دن بھوکا گزار کر منگل کے روز ہی کچھ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ شام ساڑھے 6 بجے سے پہلے اپنا رات کا کھانا کھا لیتے ہیں۔جلد کھانا کھانے کی وجہ پر بات کرتے ہوئے اکشے کمار کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان جسم کے تمام حصوں میں اگر اپنے معدے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دے تو بیماریوں سے دور رہتا ہے ، لہذا شام 6:30 تک رات کا کھانا کھالینا ضروری ہے ،وہ روایتی ویٹ ٹریننگ نہیں کرتے اور جم میں بھاری بھرکم ویٹ اٹھاکر ، کریش ڈائٹ سمیت پروسیسڈ فوڈز سے بھی پرہیز کرتے ہیں ، اکشے نے جم سیٹ اپ کیلئے مزاحیہ انداز اپناتے ہوئے کہا کہ : یہ بندروں کے تلئے ہے ، یوں کہیں کہ جمز کو ویٹ اٹھانے کے بجائے چڑھنے اور لٹکنے کیلئے زیادہ ڈیزائن کیا گیا ہے ۔