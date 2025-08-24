صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہالی ووڈ نے کلاسک فلم ‘‘دی وزرڈ آف اوز’’ کو جدید ٹیکنالوجی سے زندہ کر دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہالی ووڈ نے کلاسک فلم ‘‘دی وزرڈ آف اوز’’ کو جدید ٹیکنالوجی سے زندہ کر دیا

لاہور(شوبزڈیسک )ہالی ووڈ نے کلاسک فلم ‘دی وزرڈ آف اوز’ کو جدید ٹیکنالوجی سے دوبارہ زندہ کر دیا، اے آئی کے۔۔۔

 استعمال سے سجی فلم اب نئے انداز میں لاس ویگاس کے تفریحی مرکز دی اسفیئر میں 28 اگست کو پیش کی جائیگی۔تین فٹبال سٹیڈیمز کے برابر اور 22 منزلہ اونچا ایل ای ڈی وال ناظرین کیلئے فلم کو حقیقت جیسے ماحول میں لے جائے گا۔ واضح رہے کہ 1939 کی مشہور کلاسک فلم ‘دی وزرڈ آف اوز’ اب نئے انداز میں ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ ے آرہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak