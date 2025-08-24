ہالی ووڈ نے کلاسک فلم ‘‘دی وزرڈ آف اوز’’ کو جدید ٹیکنالوجی سے زندہ کر دیا
لاہور(شوبزڈیسک )ہالی ووڈ نے کلاسک فلم ‘دی وزرڈ آف اوز’ کو جدید ٹیکنالوجی سے دوبارہ زندہ کر دیا، اے آئی کے۔۔۔
استعمال سے سجی فلم اب نئے انداز میں لاس ویگاس کے تفریحی مرکز دی اسفیئر میں 28 اگست کو پیش کی جائیگی۔تین فٹبال سٹیڈیمز کے برابر اور 22 منزلہ اونچا ایل ای ڈی وال ناظرین کیلئے فلم کو حقیقت جیسے ماحول میں لے جائے گا۔ واضح رہے کہ 1939 کی مشہور کلاسک فلم ‘دی وزرڈ آف اوز’ اب نئے انداز میں ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ ے آرہی ہے ۔