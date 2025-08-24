صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرانس جینڈرکیخلاف گفتگو،ماریہ بی سائبر کرائم ایجنسی میں طلب

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ٹرانس جینڈرکیخلاف گفتگو،ماریہ بی سائبر کرائم ایجنسی میں طلب

لاہور(شوبزڈیسک ) معروف ڈیزائنر ماریہ بی کیخلاف نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی میں انکوائری شروع کردی گئی۔۔۔

 رپورٹ کے مطابق ماریہ بی کیخلاف سوشل میڈیا پر ٹرانس جینڈرز کمیونٹی کیخلاف گفتگو کرنے پر نعیم بٹ عرف سیما بٹ نے این سی سی آئی اے میں درخواست دی۔ درخواست گزار کے مطابق ماریہ بی نے سوشل میڈیا پر ٹرانس جینڈر کمیونٹی کیخلاف پراپیگنڈا کیا،جس کی وجہ سے ٹرانس جینڈرز کی دل آزاری ہوئی۔نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی نے ماریہ بی کیخلاف انکوائری شروع کرتے ہوئے انہیں 26 اگست کو طلب کرلیا ہے ۔ واضح رہے کہ ماریہ بی نے حال ہی میں ایک ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے لاہور میں ایک ٹرانس جینڈر پارٹی منعقد ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کی ایک ویڈیو بھی ان کے بیان میں شامل تھی۔ ڈیزائنر نے پنجاب حکومت سے اس کیخلاف ایکشن لینے کا مطالبہ بھی کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کپاس کی پیداوار 45 فیصد کم، ٹیکسٹائل انڈسٹری دباؤ کا شکار

جولائی 2025 :کاروں کی درآمدات میں 61 فیصد اضافہ

تولہ سونا 4100 روپے مہنگا

فریزلینڈ کمپینا اینگرو میں 3.4 میگاواٹ سولر سسٹم کا افتتاح

ایس ای سی پی نے آڈیٹر جنرل کے الزامات کو مسترد کر دیا

ٹیکس بار کا ایف بی آر کو خط، ٹیکس ریٹرن میں خامیوں پر تشویش

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
سید علی ہجویریؒ کے ہزار سال
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
جنون کے راستے بدلے نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نئے صوبوں کا موسم
رؤف کلاسرا
رشید صافی
علاقائی طاقت کا بدلتا توازن
رشید صافی
عمران یعقوب خان
نئے صوبوں کا قیام ہی حل ہے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
یوکرین اور نیٹو کاغیر یقینی مستقبل
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak