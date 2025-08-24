ماضی کی نامور اداکارہ و گلوکارہ نگینہ خانم کی برسی آج
لاہور (شوبزڈیسک ) ماضی کی نامور اداکارہ و گلوکارہ نگینہ خانم کی 22ویں برسی(آج)24اگست کو منائی جائے گی۔۔۔
،نگینہ خانم کا تعلق پشاور سے تھا۔ انہوں نے اپنے فلمی کیریئر کا آغاز بطور گلوکارہ کیا اور مختلف پشتو فلموں کے لیے ایک سو تیس گانے گانے کے علاوہ ایک سو سے زائد فلموں میں بھی کام کیا۔انہیں بطور اداکارہ ایس ایم یوسف نے اپنی فلم ‘‘اولاد’’میں متعارف کرایا ان کے مدمقابل اداکار لہری تھے ۔ نگینہ خانم کو 24 ستمبر 2003ء میں ان کی رہائشگاہ پر قتل کردیا گیا تھا۔