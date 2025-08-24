صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی کے منع کرنے پر اداکاری چھوڑی:عبدالباسط خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبزڈیسک ) ماضی کے مقبول اداکار عبدالباسط خان نے دو د ہا ئیو ں کے بعد انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بیوی کے۔۔۔

 منع کرنے اور روکنے کے بعد اداکاری چھوڑی دی تھی۔عبدالباسط خان نے 1980 کے بعد پی ٹی وی سے اداکاری کا آغاز کیا تھا، اداکاری کے ساتھ ساتھ وہ سرکاری ملازمت بھی کرتے رہے ۔انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ انہوں نے اداکاری ذریعہ معاش کے لیے نہیں کی بلکہ شوقیہ طور پر کی۔وہ اس وقت واحد اور پہلے بیور و کر یٹ تھے جنہوں نے اداکاری شروع کی اور جلد ہی شہرت بھی حاصل کی۔ہ انہوں نے 2001 میں آخری ڈرامہ کیا، انہیں فلموں میں بھی کام کی پیش کش ہوئی لیکن انہوں نے گھر اور بچوں کی خاطر مزید شوبز میں کام نہیں کیا۔

 

