بیوی کے منع کرنے پر اداکاری چھوڑی:عبدالباسط خان
لاہور(شوبزڈیسک ) ماضی کے مقبول اداکار عبدالباسط خان نے دو د ہا ئیو ں کے بعد انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بیوی کے۔۔۔
منع کرنے اور روکنے کے بعد اداکاری چھوڑی دی تھی۔عبدالباسط خان نے 1980 کے بعد پی ٹی وی سے اداکاری کا آغاز کیا تھا، اداکاری کے ساتھ ساتھ وہ سرکاری ملازمت بھی کرتے رہے ۔انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا کہ انہوں نے اداکاری ذریعہ معاش کے لیے نہیں کی بلکہ شوقیہ طور پر کی۔وہ اس وقت واحد اور پہلے بیور و کر یٹ تھے جنہوں نے اداکاری شروع کی اور جلد ہی شہرت بھی حاصل کی۔ہ انہوں نے 2001 میں آخری ڈرامہ کیا، انہیں فلموں میں بھی کام کی پیش کش ہوئی لیکن انہوں نے گھر اور بچوں کی خاطر مزید شوبز میں کام نہیں کیا۔