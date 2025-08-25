اصل ایوارڈ بینک اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے :اریبہ حبیب
کراچی (آئی این پی) اداکارہ وماڈل اریبہ حبیب نے کہا ہے کہ ایوارڈ کچھ نہیں ہوتا، اصل ایوارڈ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے ۔ ایک پوڈ کاسٹ انٹرویو کے دوران اریبہ حبیب کے مطابق انہوں نے کئی سینئر اداکاروں کی دکھ بھری کہانیاں سنی ہیں۔۔۔
جن کے شیلف ایوارڈز سے بھرے پڑے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے علاج کے پیسے نہیں ہیں، اسی لیے ایسے ایوارڈز انہیں نہیں چاہئیں، ان کے بقول اس سے بہتر ہے کہ انسان وہ ایوارڈ خود کہیں سے خرید لے ۔ان کا کہنا تھا کہ اصل ایوارڈ بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اور وہ اچھی باتیں جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شادی کے بعد ویزہ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے وہ اداکاری سے دور ہوگئی تھیں، اس دوران وہ کچھ عرصے کے لیے بیرون ملک رہیں اور زندگی کے مزے لے رہی تھیں ۔