کسی بھی فورم پر بات کرنے کیلئے مناسب الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہئے :ریما

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور (این این آئی)ماضی کی نامور اداکارہ ریما نے کہا ہے کہ کسی بھی فورم پر بات کرنے کیلئے آپ کے پاس مناسب الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہئے ورنہ اس سے خاموشی بہتر ہے۔۔۔

 جب تک لوگ کا مطالعہ نہیں کرتے اس وقت تک ان کا علم محدود ہوتا ہے ، اگر کوئی سچا اور حقیقی دوست بنانا چاہے تو کتاب سے بہترین دوست ہو نہیں سکتا ۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ مصروفیات کی وجہ سے میں پوری توجہ کے ساتھ کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکی مگر اب میں نے ہر موضوع پر مبنی کتابوں کا ایک ذخیرہ اکٹھا کر رکھاہے ۔

 

