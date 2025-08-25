صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوشل میڈیا مؤثر پلیٹ فارم ،مثبت استعمال کیا جائے :عارف لوہار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سوشل میڈیا مؤثر پلیٹ فارم ،مثبت استعمال کیا جائے :عارف لوہار

لاہور(این این آئی)فوک گلوکار عارف لوہار نے کہا ہے کہ کوئی بھی پاکستانی بیرون ملک اپنے ملک کا سفیر ہوتا ہے اس لئے ہماری اپنے ملک کے خلاف کئے جانیوالے منفی پراپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دینے۔۔۔

 اورسوفٹ امیج اجاگر کرنے کیلئے بھرپور تیاری ہونی چاہیے ،سوشل میڈیا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے اور ہمیں اس کا منفی کی بجائے مثبت استعمال کرنا چاہیے ۔ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا ایک مؤثر پلیٹ فارم ہے اس لئے اسے منفی سر گرمیوں کیلئے استعمال میں لانے کی بجائے اس کا مثبت اوردرست استعمال کرنا چاہیے اورخصوصی طو رپر اس کا اچھے کاموں کی ستائش اور آگاہی کیلئے استعمال ہونا چاہیے اور سوشل میڈیا پر چلنے والی مہم بڑی اثر رکھتی ہے ۔

 

آج کے کالمز

