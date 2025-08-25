نفرت یا غیر ضروری تنقید سے فرق نہیں پڑتا:عمران عباس
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار عمران عباس نے حال ہی میں اداکار ببرک شاہ کی تنقید کا مؤدبانہ جواب دے دیا۔ببرک شاہ نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران عباس فلمی ہیرو کے قابل نہیں اور وہ کسی مرد کی طرح دکھائی بھی نہیں دیتے۔۔۔
عمران عباس نے بغیر کسی سختی کے نہایت پُرسکون انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے لوگوں کی نفرت یا غیر ضروری تنقید سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اللہ نے مجھے میری سوچ سے بڑھ کر کامیابیاں دی ہیں، یہ نفرت بھی ایک پیکج کا حصہ ہے ، جو لوگ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں وہ خود کامیابیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تبصرے کرتے ہیں، ان کی اپنی پروفائل عام سی ہوتی ہے ۔