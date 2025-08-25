صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیچر سے دور ہونے پر کئی روز تک بخار میں مبتلا رہا :عفان وحید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ٹیچر سے دور ہونے پر کئی روز تک بخار میں مبتلا رہا :عفان وحید

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار عفان وحید نے سکول کی اپنی یادگار کہانی بیان کی، جہاں انہوں نے بتایا کہ وہ حسن پرست ہیں اور اپنی ٹیچر سے دور ہونے پر کئی روز تک بخار میں مبتلا رہے ۔

ایک شو میں اداکار نے کہا کہ سالوں کے دوران انہوں نے ذہنی سکون جیسی تکنیکیں سیکھیں اور خود کو خوش رکھنے اور چیزوں پر شدید ردعمل نہ دینے کی تربیت دی، وہ کبھی کبھی اس بات پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو دوسروں کے ساتھ بہت سخت ردعمل ظاہر کرتے تھے ، لیکن اب حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پاکستان،بنگلہ دیش میں تعاون کے6معاہدے:دونوں ملکوں کا مستقبل روشن،ملکر آگے بڑھیں گے،اسحٰق ڈار،ڈھاکا میں بنگلہ دیشی قیادت سے ملاقاتیں

فلسطین کو آزاد کرو،بچوں کو مارنا بندکرو،آسٹریلیا میں لاکھوں افراد کا احتجاج

یوکرین کاڈرون حملہ،روسی نیوکلیئر پاور پلانٹ میں آگ بھڑک اٹھی

بھارت :مذہبی تہوار پر ٹرمپ کا پتلا اٹھا کر امریکی ٹیرف کیخلاف احتجاج

ٹرک کے ٹینک میں ویلڈنگ کے دوران دھما کا ،5 زخمی

مقبوضہ کشمیر:پی آئی اے لوگو والا غبارہ ، بھارتی حکام میں کھلبلی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak