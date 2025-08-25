ٹیچر سے دور ہونے پر کئی روز تک بخار میں مبتلا رہا :عفان وحید
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار عفان وحید نے سکول کی اپنی یادگار کہانی بیان کی، جہاں انہوں نے بتایا کہ وہ حسن پرست ہیں اور اپنی ٹیچر سے دور ہونے پر کئی روز تک بخار میں مبتلا رہے ۔
ایک شو میں اداکار نے کہا کہ سالوں کے دوران انہوں نے ذہنی سکون جیسی تکنیکیں سیکھیں اور خود کو خوش رکھنے اور چیزوں پر شدید ردعمل نہ دینے کی تربیت دی، وہ کبھی کبھی اس بات پر بھی افسوس کرتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو دوسروں کے ساتھ بہت سخت ردعمل ظاہر کرتے تھے ، لیکن اب حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔