پیرس ہلٹن کی فیملی نے پاکستان میں پہلا ہوٹل کھول لیا

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک) دنیا کی معروف ہوٹل کمپنی ‘ہلٹن’ نے پاکستان کے خوبصورت سیاحتی علاقے گلیات میں اپنا پہلا ہوٹل ‘ڈبل ٹری بائی ہلٹن’ کا افتتاح کردیا۔۔۔

 ہلٹن ہوٹل کمپنی امریکی اداکارہ و گلوکارہ پیرس ہلٹن کے خاندان کی ہے ، جس کے متعدد ممالک میں پرتیعش ہوٹلز موجود ہیں۔‘ڈبل ٹری بائی ہلٹن’ ہوٹل پاکستان کے مشہور ہل سٹیشنز میں سے ایک نتھیاگلی میں واقع ہے ۔مذکورہ ہوٹل دی بیرن پاکستان (پرائیویٹ) لمیٹڈ کی ملکیت اور انتظام میں ہے ۔ ہوٹل میں 110 ڈیزائن کردہ کمرے ہیں، جن میں 14 کشادہ سوئٹس شامل ہیں جو مشکپوری اور میرنجانی پہاڑیوں کے دلکش نظاروں سے مزین ہیں۔ 

 

