کنگنا رناوت کا آئن لائن پلیٹ فارمز کے مواد پر سنسر شپ کا مطالبہ

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ اور بھارتی رکن پارلیمنٹ کنگنا رناوت نے ایک بار پھر آئن لائن پلیٹ فارمز کے مواد پر سنسر شپ کا مطالبہ کردیا۔۔۔

اپنے ایک تازہ انٹرویو کے دوران کنگنا نے او ٹی ٹی مواد کے بڑھتے ہوئے رجحان پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کی ضرورت سنسرشپ ہے ۔ اداکارہ کا ماننا ہے کہ یہ شوز خواتین کی تضحیک میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔کنگنا رناوت کا کہنا تھا کہ مواد بہت زیادہ پرتشدد اور قابل اعتراض ہوگیا ہے ، خاص طور پر جب لوگ ہیڈ فون لگا کر کچھ بھی دیکھتے ہیں۔ 

 

