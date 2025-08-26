صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

50سال کی عمر میں بھی اچھا جیون ساتھی تلاش کرسکتے ہیں:مرونل ٹھاکر

ممبئی (آئی این پی)بھارتی اداکارہ مرونل ٹھاکر نے کہا ہے کہ صرف18نہیں 50سال کی عمر میں بھی اچھا جیون ساتھی تلاش کرسکتے ہیں۔۔۔

، جیسے ہی آپ کو ایسا انسان ملے فوراً شادی کرلیں۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران مرونل نے کہا کہ میں شادی پر یقین رکھتی ہوں اور میرے ارد گرد کئی کامیاب شادیاں بھی موجود ہیں، کامیاب اس لیے ہیں کیونکہ وہ ایک دوسرے کیلئے بنے ہیں،کبھی کبھار ہمیں اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے شخص سے شادی کی ضرورت ہے جو ہمارے لیے بنایا گیا ہے ۔ 

 

