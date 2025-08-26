صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بشریٰ انصاری سے متعلق جو کہا وہ سچ کہا:روبی انعم

لاہور(شوبز ڈیسک) سٹیج اداکارہ روبی انعم نے سینئر اداکارہ بشریٰ انصاری سے متعلق چند دن قبل کہی گئی اپنی بات کا دفاع کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 75 فیصد لوگوں نے فون کرکے کہا کہ انہوں نے درست بات کہی۔۔۔

 روبی انعم نے اپنے نئے بیان میں بشریٰ انصاری کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں ان افراد نے بھی فون کیے جو کہ سینئر اداکارہ کے مداح ہیں اور تمام افراد نے انہیں کہا کہ آپ نے صحیح بات کی۔اداکارہ کے مطابق انہیں فون کالز کرکے درست قرار دینے والے افراد میں زیادہ تر خواتین شامل ہیں جو کہ پہلے بشریٰ انصاری کی حمایت میں بات کرتی رہی ہیں۔اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ منافقت سے کام نہیں لے سکتیں، انہوں نے جو کہا وہ سچ کہا، وہ کوئی غلط بات نہیں کریں گی۔ 

 

