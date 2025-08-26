صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گووندا اور سنیتا آہوجا کی علیحدگی کی خبروں بارے بیٹی کی تردید

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
گووندا اور سنیتا آہوجا کی علیحدگی کی خبروں بارے بیٹی کی تردید

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار گووندا اور سنیتا آہوجا کی علیحدگی کی خبروں پر بیٹی کا ردعمل سامنے آگیا۔۔۔

۔گزشتہ دنوں یہ خبریں سامنے آئیں کہ سوشل میڈیا پر سال بھر متعدد بار وائرل ہونے والی گووندا اور سنیتا آہوجا کی طلاق کا اب آخر کار عدالت تک پہنچ چکا ہے ۔ ہندوستان ٹائمز سے بات کرتے ہوئے ٹینا آہوجا نے مداحوں کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا اور اپنے والدین کے طلاق کے دعووں کی بھی تردید کی۔ ٹینا نے کہا، "یہ سب افواہیں ہیں وہ ان افواہوں پر توجہ نہیں دیتیں۔ 

 

