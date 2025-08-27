ٹرانس جینڈر مخالف بیانات پر ماریہ بی 2ستمبر کواین سی سی آئی اے طلب
لاہور(این این آئی)فیشن ڈیزائنر ماریہ بی کو ان کے سوشل میڈیا پر ٹرانس جینڈر مخالف بیانات دینے کے الزام میں نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے سامنے 2 ستمبر کو پیش ہونے کیلئے طلب کیا گیا ہے ۔۔۔
ماریہ بی نے اپنی وکیل بیرسٹر خدیجہ صدیقی کو نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی کے سامنے اپنے حق میں پیش ہونے کیلئے نامزد کیا، ماریا بی کی وکیل کے مطابق این سی سی آئی اے انہیں سوالات جاری کریگی جس کے بعد وہ اپنے جوابات جمع کروائینگی اور انہیں 2 ستمبر کو دوبارہ طلب کیا گیا ہے ۔