کیریئر کی شروعات عطااللہ کے گانے سے کی:سونو نگم

ممبئی (آئی این پی) بھارت کے مشہور پلے بیک سنگر سونو نِگم نے اپنے کیریئر کی ابتدائی کامیابی کا کریڈیٹ پاکستانی لوک گائیک عطا اللہ عیسی خیلوی کودے دیا۔حال ہی میں ایک انٹرویو میں۔۔۔

 انہوں نے انکشاف کیا کہ ان کے گلوکاری کے سفر کی شروعات عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے شہرہ آفاق گانے اچھا صلہ دیا تو نے میرے پیار کا سے ہوئی تھی، جو ان کی زندگی اور کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔سونو نِگم نے انٹرویو میں کہا، یقیناً عطا اللہ صاحب انتہائی اچھے اور پیار کرنیوالے انسان ہیں اور میری زندگی میں ان کی بہت اہمیت ہے ۔ جب میرا کیریئر شروع ہوا، تو انہوں نے مجھے خود فون کیا اور کہا کہ آپ نے یہ گانا بہت خوبصورتی سے گایا ہے ۔انہوں نے مزید کہا، اس وقت میری عمر صرف انیس سال تھی۔ 

 

