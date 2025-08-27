سنجے دت کی بیٹی کا والد اور خاندان بارے تنقید بھرا پیغام
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ سٹار سنجے دت کی بیٹی تریشلا دت نے والد اور خاندان کیخلاف سوشل میڈیا پر مبہم پوسٹ شیئر کردی۔۔۔
انسٹاگرام پر ترشیلا نے دھونس اور چالاک والدین کے ساتھ حدود قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترشیلا نے کہا کہ خون کا رشتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی آپ کی زندگی میں جگہ رکھتا ہے ۔ خاندان کا نام کسی کو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا حق نہیں دیتا۔ آپ کو ان لوگوں کو خود تک رسائی دینے کی ضرورت نہیں جو آپ کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہوں چاہے وہ آپ کو پالیں پرورش کریں۔