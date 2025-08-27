صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنجے دت کی بیٹی کا والد اور خاندان بارے تنقید بھرا پیغام

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سنجے دت کی بیٹی کا والد اور خاندان بارے تنقید بھرا پیغام

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ سٹار سنجے دت کی بیٹی تریشلا دت نے والد اور خاندان کیخلاف سوشل میڈیا پر مبہم پوسٹ شیئر کردی۔۔۔

انسٹاگرام پر ترشیلا نے دھونس اور چالاک والدین کے ساتھ حدود قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ترشیلا نے کہا کہ خون کا رشتہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی آپ کی زندگی میں جگہ رکھتا ہے ۔ خاندان کا نام کسی کو آپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے کا حق نہیں دیتا۔ آپ کو ان لوگوں کو خود تک رسائی دینے کی ضرورت نہیں جو آپ کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہوں چاہے وہ آپ کو پالیں پرورش کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak