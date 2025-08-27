صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میری زندگی بچانے والا جرمنی کا ایک ڈونر تھا:لیلیٰ واسطی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میری زندگی بچانے والا جرمنی کا ایک ڈونر تھا:لیلیٰ واسطی

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ لیلی واسطی نے اپنی زندگی کے سب سے کڑے امتحان اور حیران کن موڑ سے مداحوں کو آگاہ کردیا۔ایک پروگرام میں لیلیٰ واسطی نے اپنی کینسر سے جنگ کی ۔۔۔

نہایت تکلیف دہ کہانی بتائی ،لیلی واسطی نے بتایا کہ جب میں کینسر جیسے جان لیوا مرض سے لڑ رہی تھیں تو اللہ کے بعد جس نے میری زندگی بچائی وہ جرمنی کا ایک ڈونر تھا۔اداکارہ نے بتایا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر کا بلڈ سیمپل بالکل ڈی این اے کی طرح میچ ہونا لازمی ہے ۔ میرے اہلِ خانہ اور دوستوں میں سے کسی کا میچ نہیں ہو رہا تھا۔ ادکارہ نے بتایا کہ میری زندگی میں یہ ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا کہ بہن بھائیوں یا دوستوں میں سے تو نہیں لیکن غیر واقف کاروں میں 19 میچنگ ڈونرز سامنے آگئے ۔ انھی ڈونرز میں سے ایک جرمن شہری نے ان کی زندگی بچانے کیلئے اپنا بون میرو ڈونیٹ کیا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل : مظاہرے شدت اختیار کر گئے ، سڑکیں بلاک ، غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ

دہشتگردی کا ملکر خاتمہ کرینگے ،ایرانی فوجی سربراہ کا فیلڈ مارشل کو فون

ٹرمپ کا مرکزی بینک کی گورنرلیزا کُک کو برطرف کرنیکا اعلان

آسٹریلیا :یہودی مخالف حملوں کا الزام،ایرانی سفیر ملک بدر

پاکستان سے آنیوالی رقوم پر کڑی نظر رکھیں،بھارتی مرکزی بینک کی ہدایت

دنیا میں 2 ارب افراد صاف پانی سے محروم، اقوام متحدہ کا انتباہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak