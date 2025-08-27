میری زندگی بچانے والا جرمنی کا ایک ڈونر تھا:لیلیٰ واسطی
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ لیلی واسطی نے اپنی زندگی کے سب سے کڑے امتحان اور حیران کن موڑ سے مداحوں کو آگاہ کردیا۔ایک پروگرام میں لیلیٰ واسطی نے اپنی کینسر سے جنگ کی ۔۔۔
نہایت تکلیف دہ کہانی بتائی ،لیلی واسطی نے بتایا کہ جب میں کینسر جیسے جان لیوا مرض سے لڑ رہی تھیں تو اللہ کے بعد جس نے میری زندگی بچائی وہ جرمنی کا ایک ڈونر تھا۔اداکارہ نے بتایا کہ بون میرو ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر کا بلڈ سیمپل بالکل ڈی این اے کی طرح میچ ہونا لازمی ہے ۔ میرے اہلِ خانہ اور دوستوں میں سے کسی کا میچ نہیں ہو رہا تھا۔ ادکارہ نے بتایا کہ میری زندگی میں یہ ناقابل یقین واقعہ رونما ہوا کہ بہن بھائیوں یا دوستوں میں سے تو نہیں لیکن غیر واقف کاروں میں 19 میچنگ ڈونرز سامنے آگئے ۔ انھی ڈونرز میں سے ایک جرمن شہری نے ان کی زندگی بچانے کیلئے اپنا بون میرو ڈونیٹ کیا تھا۔