صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی فلم ساز پریادرشن کا فلم نگری چھوڑنے کا فیصلہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی فلم ساز پریادرشن کا فلم نگری چھوڑنے کا فیصلہ

ممبئی (آئی این پی)بھارت کی بلاک بسٹر کامیڈی فلموں کے ڈائریکٹر و پروڈیوسر پریادرشن نے فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کرلیا۔۔۔

۔بھارتی میڈیا کے مطابق ماضی میں شاندار کامیڈی اور اچھوتی فلمز بنانے والے پریادرشن نے کہا، وہ اب تھک چکے ہیں۔پریادرشن نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، میں اپنے 100ویں فلم مکمل کرنے کے بعد انڈسٹری سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔وہ ان دونوں بھارتی شہر کوچی میں فلم حیوان کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔پریا درشن کی نئی فلم ہیرا پھیری 3 تیاری کے مراحل میں ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اسرائیل : مظاہرے شدت اختیار کر گئے ، سڑکیں بلاک ، غزہ جنگ کے خاتمے کا مطالبہ

دہشتگردی کا ملکر خاتمہ کرینگے ،ایرانی فوجی سربراہ کا فیلڈ مارشل کو فون

ٹرمپ کا مرکزی بینک کی گورنرلیزا کُک کو برطرف کرنیکا اعلان

آسٹریلیا :یہودی مخالف حملوں کا الزام،ایرانی سفیر ملک بدر

پاکستان سے آنیوالی رقوم پر کڑی نظر رکھیں،بھارتی مرکزی بینک کی ہدایت

دنیا میں 2 ارب افراد صاف پانی سے محروم، اقوام متحدہ کا انتباہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
آہنی دوست چین سے ہی کچھ سیکھ لیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی معیار کیسے بہتر ہو گا؟
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش: محبتوں کی تجدید
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
نئے صوبے، نئی زندگی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تشدد اور عدم برداشت کی روک تھام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak