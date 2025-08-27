بھارتی فلم ساز پریادرشن کا فلم نگری چھوڑنے کا فیصلہ
ممبئی (آئی این پی)بھارت کی بلاک بسٹر کامیڈی فلموں کے ڈائریکٹر و پروڈیوسر پریادرشن نے فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کرلیا۔۔۔
۔بھارتی میڈیا کے مطابق ماضی میں شاندار کامیڈی اور اچھوتی فلمز بنانے والے پریادرشن نے کہا، وہ اب تھک چکے ہیں۔پریادرشن نے انکشاف کرتے ہوئے کہا، میں اپنے 100ویں فلم مکمل کرنے کے بعد انڈسٹری سے ریٹائر ہونا چاہتا ہوں۔وہ ان دونوں بھارتی شہر کوچی میں فلم حیوان کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔پریا درشن کی نئی فلم ہیرا پھیری 3 تیاری کے مراحل میں ہیں۔