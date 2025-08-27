صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل قریشی نے تنقید کرنیوالوں کو لوٹا قرار دے دیا

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار فیصل قریشی نے ان پر اور ان کے ڈراموں پر تنقید کرنے والوں کو لُڑکے ہوئے لوٹے قرار دے دیا۔۔۔

فیصل قریشی کے حالیہ ڈرامے راجا رانی پر ساتھی فنکاروں کے ایک پروگرام میں تنقید کی جارہی ہے ۔ ایک انٹرویو میں فیصل قریشی نے کہا کہ وہ ایک ایسا کردار ہے جو حادثے کے بعد دماغی بیماری میں مبتلا ہوجاتا ہے ۔ اداکار کا کہنا تھا کہ اب جب لوگوں نے ڈرامہ دیکھا ہے تو انہیں معلوم ہے کہ کہانی کیسی تھی جبکہ تنقید شروعات میں ہی کردی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح کسی بھی ڈرامے پر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ عمر، جسامت یا کسی بھی اور بات پر ٹرول کرنے لگتے ہیں۔ فیصل قریشی نے ناقدین کو ‘لُڑکے ہوئے لوٹے ’ قرار دیا جو کسی بھی سمت جا سکتے ہیں۔

 

