رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کی ممبئی میں 250کروڑ کی کوٹھی تیار

ممبئی (این این آئی)بالی وڈ اداکار رنبیر کپور اور عالیہ بھٹ کی ممبئی میں عالیشان کوٹھی تیار ہوگئی۔بھارتی میڈیا کے مطابق رنبیر کی جانب سے ممبئی کے پوش علاقے میں عالیشان گھر بنایا گیا ۔۔۔

جس کی تعمیر مکمل ہونے میں 5 سال لگے ۔رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کرشنا راج بینگلو 6 منزلوں پر مشتمل ہے اور اس کی تعمیر کے دوران رنبیر اور عالیہ کام کی نگرانی خود کرتے رہے ۔رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ رنبیر اور عالیہ جلد ہی نئے گھر میں منتقل ہو جائینگے اور اداکار کی والدہ نیتو کپور بھی اسی گھر میں رہیںگی۔ 

 

