بھارتی ہانیہ سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں:سرمد قدیر
لاہور(شوبز ڈیسک)گلوکار سرمد قدیر نے ’انسپریئشن‘ کے نام پر تیسری مرتبہ ان کا گانا کاپی کرنے پر بھارتیوں کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔۔۔
انسٹاگرام پر گلوکار نے مزاحیہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، ‘میں نے خواب دیکھا ہے کہ بھارتی ہانیہ عامر سے زیادہ مجھے پیار کرتے ہیں۔ ہانیہ کہ پہلی فلم اتنی نہیں چلی جتنا میرا تیسرا گانا۔گلوکار مزید کہتے ہیں کہ میں تو خواب کو نظرانداز کر رہا تھا کہ اچانک مجھے انسٹاگرام پر نوٹیفکیشن موصول ہوا کہ میرا خواب سچ ہوگیا ہے میرا ’لال سوٹ‘ کا بھارتیوں نے’ڈینجر‘ بنادیا۔