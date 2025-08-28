ماہرہ خان کا شوہر سلیم کریم کی سالگرہ پر جذباتی پیغام
لاہور(شوبزڈیسک ) معروف اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے شوہر سلیم کریم کی سالگرہ پر جذباتی پیغام شیئر کردیا جس نے سوشل میڈیا پر مداحوں کو خوب متاثر کیا۔انسٹاگرام پر ماہرہ خان نے شوہر کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا۔۔۔
‘ہیپی برتھ ڈے میری جان، میرے سلیم۔انہوں نے مداحوں سے درخواست کی کہ براہ کرم ہمارے اور ہمارے چھوٹے سے خاندان کے لیے دعا کیجیے ، بہت اچھا لگے گا۔اداکارہ کے اس محبت بھرے پیغام پر مداحوں اور شوبز سے وابسطہ شخصیات نے نیک خواہشات اور دعاؤں کا سلسلہ شروع کردیا۔ کسی نے لکھا، ‘اللّٰہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے ’، تو کسی نے کہا، ‘اللّٰہ ہمیشہ آپ دونوں کو اپنی امان میں رکھے ۔’یاد رہے کہ ماہرہ خان نے اکتوبر 2023ء میں بزنس مین سلیم کریم سے شادی کی تھی۔