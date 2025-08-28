صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماہرہ خان کا شوہر سلیم کریم کی سالگرہ پر جذباتی پیغام

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ماہرہ خان کا شوہر سلیم کریم کی سالگرہ پر جذباتی پیغام

لاہور(شوبزڈیسک ) معروف اداکارہ ماہرہ خان نے اپنے شوہر سلیم کریم کی سالگرہ پر جذباتی پیغام شیئر کردیا جس نے سوشل میڈیا پر مداحوں کو خوب متاثر کیا۔انسٹاگرام پر ماہرہ خان نے شوہر کے ساتھ ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا۔۔۔

 ‘ہیپی برتھ ڈے میری جان، میرے سلیم۔انہوں نے مداحوں سے درخواست کی کہ براہ کرم ہمارے اور ہمارے چھوٹے سے خاندان کے لیے دعا کیجیے ، بہت اچھا لگے گا۔اداکارہ کے اس محبت بھرے پیغام پر مداحوں اور شوبز سے وابسطہ شخصیات نے نیک خواہشات اور دعاؤں کا سلسلہ شروع کردیا۔ کسی نے لکھا، ‘اللّٰہ آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے ’، تو کسی نے کہا، ‘اللّٰہ ہمیشہ آپ دونوں کو اپنی امان میں رکھے ۔’یاد رہے کہ ماہرہ خان نے اکتوبر 2023ء میں بزنس مین سلیم کریم سے شادی کی تھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:شادی کی 31ویں سالگرہ پر قسمت کی دیوی مہربان

خواتین کی جیل میں قید ہونے کیلئے جنس تبدیل کرلی

بڑے انگوٹھے والے بندروں کے دماغ بھی بڑے :تحقیق

امریکا:سٹور ملازمہ نے شہری کو لاکھوں ڈالر جتوا دیے

گوگل ڈرائیو میں ویڈیو ایڈیٹنگ کا فیچر متعارف

بچپن کی فوڈ پوائزننگ آنتوں کے کینسر کا سبب بن سکتی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تھوڑا سا گلہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صفائی سے ہونے والی واردات…(آخری )
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیرت اور ہمارا رویہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
تیز بارشوں سے تند سیلابوں تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
پھول اور پنکھڑیاں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak