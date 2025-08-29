طلاق کے معاملے پر سابق شوہر کا نمبر شیئر کرنے پر ہالی ووڈ اداکارہ گرفتار
لاس اینجلس (آئی این پی) ہالی ووڈ کی مشہور اداکارہ کیلی وولف اور سکاٹ وولف کے درمیان علیحدگی کا معاملہ سوشل میڈیا سے ہوتا ہوا، پولیس تک پہنچ گیا، سابق شوہر کا نمبر مبینہ طور پر شیئر کرنے پر اداکارہ کو گرفتار کرلیا گیا۔
امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ریئلٹی شو ریئل ورلڈ کی سابقہ سٹار کیلی وولف کو امریکی ریاست یوٹاہ کے شہر پارک سٹی میں پولیس نے گرفتار کرلیا ہے ، 57 سالہ کیلی وولف پر سوشل میڈیا پر ہراساں کرنا اور ذاتی معلومات کو عیاں کرنے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔