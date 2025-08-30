مایا علی کا محبت میں دل ٹوٹنے کا اعتراف
اسلام آباد (شوبز ڈیسک)اداکارہ مایا علی کا کہنا ہے کہ شادی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے جس میں صرف دو افراد نہیں بلکہ ان کے اہل خانہ بھی شامل ہوتے ہیں میں کسی معاشرتی دباؤ یا لوگوں کی توقعات کو پورا کرنے کے لئے شادی نہیں کروں گی۔ ایک انٹرویو میں دل ٹوٹنے کے بارے بات کرتے ہوئے مایا علی نے کہا کہ میں نے زندگی میں محبت کی ہے اور ہر کسی کو کسی نہ کسی موقع پر اس کا تجربہ ہوتا ہے۔
لیکن یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کیا آپ نے صحیح شخص سے غلط محبت کی، میں نے محبت کرنے کی کوشش کی لیکن میں نہیں جانتی کہ کس کی غلطی ہوئی یا کس کی غلطی تھی۔