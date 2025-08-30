صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوبز شخصیات تنقید نہ کریں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں:حسن نیازی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شوبز شخصیات تنقید نہ کریں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں:حسن نیازی

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار حسن نیازی نے کہا کہ شوبز شخصیات پر بلاوجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح نماز ادا کرتے ہیں۔

حسن نیازی کا ایک پوڈکاسٹ میں کہنا تھا کہ عام لوگوں کا شوبز سے منسلک شخصیات کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ شاید ہم سیٹ پر پانی کی جگہ شراب پی کر کام شروع کرتے ہوں گے اور رات کو گھر جانے سے پہلے گھنٹہ بھر ناچتے ہوں گے ، یہی وجہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

خاتون سے زبردستی نکاح کرانے والے 3 ملزم گرفتار

12سالہ لڑکے کو اغوا کرلیاگیا

جھوٹی کال پر شہری گرفتار

پراپرٹی کی خرید و فروخت کے دوران شہری سے لاکھوں کافراڈ

سابقہ رنجش پر باپ بیٹی پر ڈنڈوں سوٹوں سے بدترین تشدد

لڑکی کوہراساں کرنیوالے کیخلاف مقدمہ درج

آج کے کالمز

خورشید ندیم
تیس روپے اور ’پولیس جسٹس‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
الوداع! فرینک کیپریو
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ہماری تنزلی اور جاپان کی ترقی کا راز
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
نئے صوبوں کی تشکیل اورسیاسی جماعتوں کی ترجیحات
سلمان غنی
افتخار احمد سندھو
نئے صوبے ضروری ہیں
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
اٹھارہویں آئینی ترمیم! … (2)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak