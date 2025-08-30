شوبز شخصیات تنقید نہ کریں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں:حسن نیازی
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار حسن نیازی نے کہا کہ شوبز شخصیات پر بلاوجہ تنقید نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ بھی عام مسلمانوں کی طرح نماز ادا کرتے ہیں۔
حسن نیازی کا ایک پوڈکاسٹ میں کہنا تھا کہ عام لوگوں کا شوبز سے منسلک شخصیات کے بارے میں یہی تاثر ہے کہ شاید ہم سیٹ پر پانی کی جگہ شراب پی کر کام شروع کرتے ہوں گے اور رات کو گھر جانے سے پہلے گھنٹہ بھر ناچتے ہوں گے ، یہی وجہ ہے کہ جب وہ سنتے ہیں کہ ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں تو انہیں ہماری بات پر یقین نہیں آتا۔