سیلاب ،شوبز شخصیات کا طویل المدتی اقدامات کا مطالبہ
لاہور(شوبز ڈیسک)شوبز شخصیات نے پنجاب میں بدترین سیلاب پر حکومت سے فوری اور طویل المدتی اقدامات کا مطالبہ کردیا۔ انوشے اشرف نے لکھا کہ ہماری قیادت کو وعدوں اور تقاریر سے آگے بڑھ کر اقدام کرنا ہوگا، قدرت کسی کا انتظار نہیں کرتی۔
ماورا حسین نے پوسٹ میں لکھا کہ اپنے اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، زندگی اتنی ہی خوبصورت اور معنی خیز ہے جتنا آپ اسے بناتے ہیں ۔احسن محسن اکرام نے لکھا کہ اس مسئلے کا واحد حل یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے ڈیمز بنائے جائیں اور دریا کے کنارے تمام تجاوزات کو ہٹایا جائے ۔اداکار عدنان صدیقی نے متاثرہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہوئے لکھا کہ اللہ کرے پانی پیچھے ہٹے اور امید دوبارہ اُبھرے ۔اداکار احمد علی بٹ نے لکھا کہ یہ ہر سال ہوتا ہے ، آخر کب ہم واقعی معاملات کو سنجیدگی سے لیں گے ۔