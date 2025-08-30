ہمایوں نے تنقید کرنے والوں کو انڈسٹری کا حصہ قرار دیدیا
کراچی (آئی این پی)فلم و ٹی وی سٹار ہمایوں سعید نے خود پر کی جانے والی تنقید پرکہا ہے کہ وہ ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کرتے۔۔۔
ہمایوں سعید نے انٹرویو میں خود پر کی جانے والی تنقید پر خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جیسے ہم اپنے ڈرامے کرتے ہیں، ویسے ہی تنقید کرنے والے بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ہمایوں نے تنقید کرنے والوں کو انڈسٹری کا حصہ قرار دیا اور مداحوں سے کہا کہ وہ تنقیدی تبصروں میں گالم گلوچ نہ کریں البتہ تنقید کرنا ان کا حق ہے اور وہ تنقیدی تبصروں کو دل پر نہیں لیتے ۔