کامیڈی عام شکل کے علاوہ ہیرو بھی کر سکتا ہے : فردوس

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار فردوس جمال کا کہنا ہے کہ زیادہ تر کامیڈین عام سی شکل و صورت کے ہوتے ہیں، جب کہ ہیرو بھی کامیڈی کر سکتا ہے۔

فردوس جمال نے حال ایک پوڈکاسٹ میں کہا کہ وہ فلم سٹار شاہد حمید کو اداکار نہیں سمجھتے ، وہ بہت خوبصورت آدمی ہیں، لیکن بالکل بھی اداکار نہیں ہیں، شاہد حمید زیادہ تر ایک حادثہ ہیں اور حادثہ کہیں بھی ہو سکتا ہے ، جب وہ تھیٹر پر اداکاری کرتے تھے تو اس وقت وہ مزاحیہ اداکاروں کے ساتھ بطور ہیرو اداکاری کرتے تھے انہوں نے مزاحیہ اداکاری بھی شروع کر دی ، شکل و صورت بھی اچھی تھی، اس لیے مقبولیت بھی جلدی مل گئی۔اداکار نے مزید بتایا کہ عام طور پر یہی تاثر ہوتا ہے کہ جو عام سی شکل و صورت یا خدوخال کا ہوگا وہی مزاح کر سکتا ہے ، تو انہوں نے اس خیال کو تبدیل کرنے کا سوچا کیونکہ مزاح کا تعلق شکل و صورت سے بالکل بھی نہیں ہے ۔

 

