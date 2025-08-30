کئی بار والد سے لاتعلق ہونیکا مطالبہ کیا گیا:اذان سمیع
لاہور(شوبز ڈیسک)گلوکار و اداکار اذان سمیع خان نے انکشاف کیا ہے کہ متعدد بار ان سے کئی افراد نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے والد گلوکار عدنان سمیع خان کے خلاف نہ صرف باتیں کریں بلکہ ان سے لاتعلق ہونے کا اعلان بھی کریں۔
اذان سمیع خان نے ایک انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی شہریت چھوڑ کر بھارت کی شہریت اختیار کرنا ان کے والد کی اپنی پسند تھی، انہیں غلطی یا گناہ کہا جائے ، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ان کا کہنا تھا کہ ان کا والد کے ساتھ بہت ساری باتوں پر اختلاف ہے اور ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں لیکن بطور بیٹا وہ ان کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ۔اداکار کے مطابق مذہب اسلام بھی والدین کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے ، پاکستانی سماج بھی یہی کہتا ہے لیکن دوسری طرف لوگ انہیں والد کی وجہ سے طعنے دیتے ہیں۔