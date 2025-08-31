صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور (شوبز ڈ یسک ) پاکستان کے معروف موسیقار، اداکار اور ا سسٹنٹ ڈائریکٹر اذان سمیع خان نے انکشاف کیا ہے کہ مجھ سے متعدد بار مطالبہ کیا گیا کہ میں عوامی سطح پر اپنے والد گلوکار عدنان سمیع خان کے۔۔۔

 خلاف بولوں، ان سے قطع تعلق کرلوں اور لاتعلقی کا اعلان کردوں۔ ایک پوڈکاسٹ میں سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہاکہ میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، بطور پاکستانی میں کئی چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا، میں ان کی بہت بحیثیت والد بہت عزت کرتا ہوں۔اداکار نے مایوسی کا اظہار کرتے کہا کہ جب کبھی سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ شیئر کرتا ہوں تو لوگ کمنٹس میں تبصرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں غدار کا بیٹا، جبکہ میں تو یہاں رہتا ہوں۔ میں نے پاکستانی انڈسٹری میں رہنے اور کام کرنے کا انتخاب کیا۔ پھر بھی مجھے اپنے والد کے فیصلوں پر نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ میرے والد کی بھارت میں بہت عزت ہے ، ان کے پاس وہاں کی شہریت ہے ، میں جب چاہوں وہاں جاسکتا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں گیا، مجھے اپنے ملک سے محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میری والدہ اور آبا واجداد حب الوطن ہیں، کیا مجھے پوری زندگی یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں بھی حب الوطن ہوں؟۔ ایسی تنقید کافی تکلیف دہ ہے کیونکہ میں خود بھی بہت محب وطن ہوں۔

 

