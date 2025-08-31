صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین ملازمت کے دوران ہی چھوٹا سا کاروبار شروع کریں :کومل عزیز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبزڈیسک )اداکارہ، ماڈل و کاروباری شخصیت کومل عزیز خان نے کہا ہے کہ میٹا کے سربراہ مارک زکربرگ نے انسٹاگرام متعارف کراکر خواتین کیلئے آسانی کردی، اب بہت ساری خواتین آن لائن کاروبار کر سکتی ہیں۔۔۔

اداکارہ نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ملازمت کرنے کے دوران ہی سائیڈ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کریں اور ملازمت کے ساتھ اپنے کام پر بھی وقت اور پیسہ لگاتی آئیں۔ جب انہیں لگے کہ انہیں کاروبار سے معقول آمدنی ہو رہی ہے تو ملازمت چھوڑ کر کاروبار پر مکمل توجہ دیں۔

 

