خواتین ملازمت کے دوران ہی چھوٹا سا کاروبار شروع کریں :کومل عزیز
لاہور(شوبزڈیسک )اداکارہ، ماڈل و کاروباری شخصیت کومل عزیز خان نے کہا ہے کہ میٹا کے سربراہ مارک زکربرگ نے انسٹاگرام متعارف کراکر خواتین کیلئے آسانی کردی، اب بہت ساری خواتین آن لائن کاروبار کر سکتی ہیں۔۔۔
اداکارہ نے خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ ملازمت کرنے کے دوران ہی سائیڈ میں اپنا چھوٹا سا کاروبار شروع کریں اور ملازمت کے ساتھ اپنے کام پر بھی وقت اور پیسہ لگاتی آئیں۔ جب انہیں لگے کہ انہیں کاروبار سے معقول آمدنی ہو رہی ہے تو ملازمت چھوڑ کر کاروبار پر مکمل توجہ دیں۔