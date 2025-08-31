اداکارہ کو نامناسب انداز میں چھونے پر پوَن سنگھ پر شدید تنقید
ممبئی (شوبزڈیسک )بھارت کی بھوجپوری فلم انڈسٹری کے گلوکار و اداکار پوَن سنگھ کی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اِنہیں اپنی ساتھی اداکارہ انجلی راگھَو کو بغیر اجازت اور۔۔۔
نامناسب انداز میں چھوتے دیکھا جا سکتا ہے ۔بھارتی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ پون سنگھ کے نئے گانے ‘سَیّاں سیوا کرے ’ کی پروموشنل تقریب کے دوران پیش آیا۔ سوشل میڈیا صارفین نے پون سنگھ کے اس رویے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اوراسے گھناؤنا اور شرمناک عمل قراردیاہے ۔