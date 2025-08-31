گوری اور سوزین کا والا انٹیرئیر ڈیزائننگ معاوضہ سامنے آگیا
ممبئی (شوبزڈیسک )ریتھک روشن کی سابقہ اہلیہ سوزین خان اور شاہ رخ خان کی اہلیہ گوری خان کا چونکا دینے والا انٹیرئیر ڈیزائننگ معاوضہ سامنے آگیا، میڈیا کے اندازے کے مطابق گوری خان کا کنسلٹیشن معاوضہ 6 لاکھ روپے بھارتی روپے ہے ۔۔۔
دوسری جانب کسی رہائشی انٹیرئیر ڈیزائن پراجیکٹ کیلئے پیمائش کے لحاظ سے گوری خان کی انٹیرئیر ڈیزائننگ فیس 30 لاکھ روپے سے 5 کروڑ بھارتی روپے سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے ۔ لگژری وِلا پراجیکٹس کیلئے گوری خان کی انٹیرئیر ڈیزائننگ فیس 3 کروڑ روپے سے لے کر 10 کروڑ روپے ، کمرشل پراجیکٹس 50 لاکھ روپے سے 20 کروڑ روپے تک ہے ۔مزید برآں گوری خان basepok furniture بھی فروخت کرتی ہیں اس فرنیچر کی قیمت 5 لاکھ روپے تک ہوسکتی ہے ۔ سوزین خان بتاتی کہ ‘ہم کسی بھی فلیٹ کی انٹیرئیر ڈیزائننگ کیلئے فی مربع فٹ فیس وصول کرتے ہیں۔، 2000 مربع فٹ کے اپارٹمنٹ کے لیے ہماری فیس 1200 روپے سے 2000 روپے فی مربع فٹ تک ہوتی ہے ۔ ممبئی میں 1500 مربع فٹ کے لگژری اپارٹمنٹ کے لیے انٹیرئیر ڈیزائننگ کی فیس 25-30 لاکھ روپے ہے ۔