ہالی وڈ اداکاراؤں کے فحش اے آئی چیٹ بوٹ بنائے جانے کا انکشاف
لاس اینجلس(شوبزڈیسک )انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کی جانب سے بغیر اجازت ٹیلر سوئفٹ، اسکارلٹ جانسن، این ہیتھ وے اور سلینا گومز سمیت دیگر متعدد مشہور گلوکاراؤں و اداکاراؤں کے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) چیٹ بوٹ بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔۔۔
خبر رساں ادارے ‘رائٹرز’ کی تفتیشی رپورٹ کے مطابق میٹا نے اجازت کے بغیر ہی شخصیات کے ناموں اور تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے درجنوں فلرٹی سوشل میڈیا چیٹ بوٹس بنائے ، جو فحش، جنسی، رومانوی اور نامناسب گفتگو کرنے اور تصویر فراہم کرنے میں ملوث بھی پائے گئے ۔ میٹا کے ترجمان اینڈی اسٹون نے رائٹرز کو بتایا کہ میٹا کے اے آئی ٹولز کو مشہور بالغ افراد کی مباشرت کی تصاویر یا کم عمر مشہور شخصیات کی کوئی بھی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ۔ رپورٹ کے مطابق ٹیلر سوئفٹ کے نام سے بنے چیٹ بوٹ کو جب معلوم ہوا کہ ان سے بات کرنے والا مرد غیر شادی شدہ ہے تو انہوں نے صارف کو پیش کش کی کہ کیا وہ سنہری بالوں والی خوبصورت لڑکی کو پسند کریں گے اور پھر ان کے ساتھ رومانوی گفتگو بھی کی۔اسی طرح دیگر اداکاراؤں کے نام سے بنے چیٹ بوٹس کو بھی فحش، جنسی اور رومانوی گفتگو میں ملوث پایا گیا جب کہ این ہیتھوے کے چیٹ بوٹ نے اداکارہ کی فحش تصویر بھی فراہم کی۔رائٹرز کے مطابق این ہیتھوے اپنے نام سے بنے چیٹ بوٹ کی جانب سے فحش تصاویر فراہم کرنے کے معاملے سے واقف ہیں، تاہم ان سمیت تمام اداکاراؤں و گلوکاراؤں نے اپنے نام سے چیٹ بوٹ بنائے جانے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔