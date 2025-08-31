صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہالی وڈ اداکاراؤں کے فحش اے آئی چیٹ بوٹ بنائے جانے کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہالی وڈ اداکاراؤں کے فحش اے آئی چیٹ بوٹ بنائے جانے کا انکشاف

لاس اینجلس(شوبزڈیسک )انٹرنیٹ ٹیکنالوجی کمپنی میٹا کی جانب سے بغیر اجازت ٹیلر سوئفٹ، اسکارلٹ جانسن، این ہیتھ وے اور سلینا گومز سمیت دیگر متعدد مشہور گلوکاراؤں و اداکاراؤں کے آرٹیفیشل انٹیلی جنس (اے آئی) چیٹ بوٹ بنائے جانے کا انکشاف ہوا ہے ۔۔۔

خبر رساں ادارے ‘رائٹرز’ کی تفتیشی رپورٹ کے مطابق میٹا نے اجازت کے بغیر ہی شخصیات کے ناموں اور تصاویر کو استعمال کرتے ہوئے درجنوں فلرٹی سوشل میڈیا چیٹ بوٹس بنائے ، جو فحش، جنسی، رومانوی اور نامناسب گفتگو کرنے اور تصویر فراہم کرنے میں ملوث بھی پائے گئے ۔ میٹا کے ترجمان اینڈی اسٹون نے رائٹرز کو بتایا کہ میٹا کے اے آئی ٹولز کو مشہور بالغ افراد کی مباشرت کی تصاویر یا کم عمر مشہور شخصیات کی کوئی بھی تصویر بنانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ۔ رپورٹ کے مطابق ٹیلر سوئفٹ کے نام سے بنے چیٹ بوٹ کو جب معلوم ہوا کہ ان سے بات کرنے والا مرد غیر شادی شدہ ہے تو انہوں نے صارف کو پیش کش کی کہ کیا وہ سنہری بالوں والی خوبصورت لڑکی کو پسند کریں گے اور پھر ان کے ساتھ رومانوی گفتگو بھی کی۔اسی طرح دیگر اداکاراؤں کے نام سے بنے چیٹ بوٹس کو بھی فحش، جنسی اور رومانوی گفتگو میں ملوث پایا گیا جب کہ این ہیتھوے کے چیٹ بوٹ نے اداکارہ کی فحش تصویر بھی فراہم کی۔رائٹرز کے مطابق این ہیتھوے اپنے نام سے بنے چیٹ بوٹ کی جانب سے فحش تصاویر فراہم کرنے کے معاملے سے واقف ہیں، تاہم ان سمیت تمام اداکاراؤں و گلوکاراؤں نے اپنے نام سے چیٹ بوٹ بنائے جانے پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:اگست کے دوران 9 ہزار 227 پوائنٹس کا اضافہ

ایف سی سی آئی وفد کا ایکسپو 2025 اوساکا میں پاکستان پویلین کا دورہ

نئے ترقیاتی زونز کئی روز تک پانی میں ڈوبے رہے ، حیدرآباد چیمبر

اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ، سرکاری نرخ نامے ہوا

پہلی ششماہی میں 1.28 ارب کا منافع، وافی انرجی کے نتائج جاری

کمپٹیشن قوانین پر سیشن،غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ پر زور

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
صبر‘ برداشت اور درد بھری زندگیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اپنا اپنا بھگوان
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سفارتی پل‘ اقتصادی استحکام اور نئے چیلنجز
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ڈوبتے ہوؤں کا دکھ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سیلاب کی تباہ کاریاں: پاک فوج‘ انتظامیہ اور پولیس کا کردار
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak