شوبز میں کام کرنے پر والدہ راضی نہ تھیں:رابعہ کلثوم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی)اداکارہ رابعہ کلثوم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ ان کی والدہ سینئر اداکارہ پروین اکبر ان کے شوبز انڈسٹری میں کام کرنے پر راضی نہ تھی۔

ایک انٹرویو دیتے ہوئے رابعہ کلثوم نے بتایا کہ ان کی والدہ نہیں چاہتی تھیں کہ وہ انڈسٹری میں کام کریں۔انہوں نے کہا کہ والدہ جس وقت سے انڈسٹری میں کام کر رہی ہیں اس وقت اس شعبے میں لڑکیوں کا کام کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا والدہ کے دل میں ڈر تھا کہ انہوں نے جن چیزوں کا سامنا کیا ہے ان چیزوں اور حالات سے میری بیٹی کو بھی گزرنا پڑے گا۔

 

