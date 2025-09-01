شوبز کے تلخ تجربات نے مجھے اندر سے توڑ دیا:علیزے شاہ
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ علیزے شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ شوبز انڈسٹری کے تلخ تجربات نے انہیں ذہنی طور پر اس حد تک متاثر کیا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی میں مبتلا ہوگئیں۔
علیزے شاہ نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی (پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر) کا شکار ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ 12 گھنٹے کی شفٹ اور کام کے دوران ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا رویہ انہیں اندر سے توڑ گیا۔علیزے شاہ کے مطابق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کے افراد کو اس لیے بے نقاب کیا کیونکہ انہیں کام چاہیے تھا، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ یہ سوچ انہیں کس قدر تکلیف پہنچاتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی کے ساتھ زندہ ہیں۔