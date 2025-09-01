صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوبز کے تلخ تجربات نے مجھے اندر سے توڑ دیا:علیزے شاہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شوبز کے تلخ تجربات نے مجھے اندر سے توڑ دیا:علیزے شاہ

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکارہ علیزے شاہ نے انکشاف کیا ہے کہ شوبز انڈسٹری کے تلخ تجربات نے انہیں ذہنی طور پر اس حد تک متاثر کیا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی میں مبتلا ہوگئیں۔

علیزے شاہ نے حال ہی میں انسٹاگرام پر ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی (پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر) کا شکار ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ 12 گھنٹے کی شفٹ اور کام کے دوران ان کے ساتھ روا رکھا جانے والا رویہ انہیں اندر سے توڑ گیا۔علیزے شاہ کے مطابق لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انڈسٹری کے افراد کو اس لیے بے نقاب کیا کیونکہ انہیں کام چاہیے تھا، لیکن شاید انہیں اندازہ نہیں کہ یہ سوچ انہیں کس قدر تکلیف پہنچاتی ہے ۔انہوں نے کہا کہ وہ پی ٹی ایس ڈی کے ساتھ زندہ ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

مودی کی چینی صدر سے ملاقات،متنازع علاقے پر گفتگو

غزہ:اسرائیل کاحماس ترجمان ابو عبیدہ کی شہادت کا دعویٰ،تصدیق نہ ہو سکی

انڈونیشیا:عوامی احتجاج رنگ لایا،ارکان پارلیمنٹ کی مراعات ختم،دوروں پر پابندی

ترکیہ کی خاتون اول نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کیلئے عالمی امداد کی اپیل کر دی

سعودی عرب:طوفانی بارش،کئی گاڑیاں سیلاب میں بہہ گئیں

صدر ٹرمپ کا ووٹنگ کیلئے شناختی کارڈ لازمی کرنیکا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak