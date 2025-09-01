صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوبز کا ماحول تعلیم یافتہ شخص کیلئے غیرموزوں :کومل عزیز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شوبز کا ماحول تعلیم یافتہ شخص کیلئے غیرموزوں :کومل عزیز

کراچی (آئی این پی)اداکارہ کومل عزیز خان نے شوبز انڈسٹری سے کنارا کشی اختیار کرنے کی وجوہات بیان کردیں۔ حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کومل عزیز نے انکشاف کیا کہ۔۔۔

 انہوں نے شوبز کو اس لیے خیرباد کہا کیونکہ انڈسٹری کا ماحول ان کے مطابق تعلیم یافتہ شخص کے لیے موزوں نہیں تھا۔اداکارہ نے کہا کہ شوبز کے اوقات کار غیر انسانی ہیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر ماحول میرے لیے قابلِ قبول نہیں تھا، ماحول خواتین کے لیے غیر محفوظ تو نہیں لیکن صفائی ستھرائی کا فقدان تھا، واش رومز کی حالت خراب، کھانے پینے کا کوئی مناسب انتظام نہیں اور سب سے بڑھ کر سیاست بہت تلخ اور چھوٹی سطح کی تھی، اس سیاست سے بچنے کیلئے انڈسٹری سے الگ ہوگئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان کا بولنگ کا شعبہ کمزور ، مزید حکمت عملی تیار کرنے پر زور

مسلسل2فتوحات سیلاب متاثرین کے نام کرتے ہیں:ہیسن

ایلکس ہیلز کی بھی ٹی ٹونٹی میں تاریخ رقم،14 ہزار رنز کا سنگ میل عبور

شاہد آفریدی پشاور میں سپر لیگ،عالمی میچز کے خواہاں

سلمان آغا نے میچ جیتنے کے باوجود ٹیم کی خامی بیان کردی

تمیم اقبال کا بنگلادیش بورڈ کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak