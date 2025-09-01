شوبز کا ماحول تعلیم یافتہ شخص کیلئے غیرموزوں :کومل عزیز
کراچی (آئی این پی)اداکارہ کومل عزیز خان نے شوبز انڈسٹری سے کنارا کشی اختیار کرنے کی وجوہات بیان کردیں۔ حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کومل عزیز نے انکشاف کیا کہ۔۔۔
انہوں نے شوبز کو اس لیے خیرباد کہا کیونکہ انڈسٹری کا ماحول ان کے مطابق تعلیم یافتہ شخص کے لیے موزوں نہیں تھا۔اداکارہ نے کہا کہ شوبز کے اوقات کار غیر انسانی ہیں، پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا مگر ماحول میرے لیے قابلِ قبول نہیں تھا، ماحول خواتین کے لیے غیر محفوظ تو نہیں لیکن صفائی ستھرائی کا فقدان تھا، واش رومز کی حالت خراب، کھانے پینے کا کوئی مناسب انتظام نہیں اور سب سے بڑھ کر سیاست بہت تلخ اور چھوٹی سطح کی تھی، اس سیاست سے بچنے کیلئے انڈسٹری سے الگ ہوگئی۔