ودیا بالن ایک غیرمعمولی شخصیت ہیں:سیف علی خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار سیف علی خان نے کہا ہے کہ ودیا بالن ایک غیر معمولی شخصیت کی حامل ہیں۔ 2005ء میں ریلیز ہونے والی فلم پرینیتا کی دوبارہ مخصوص سینما گھروں میں ریلیز کے حوالے سے سیف علی خان نے کہا کہ۔۔۔

 میں اس فلم کے دوبارہ ریلیز کے حوالے سے بہت پُرجوش ہوں اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس فلم پر اب شائقین کیسا ردعمل دیتے ہیں۔انہوں نے فلم میں ساتھی اداکارہ ودیا بالن کے حوالے سے کہا کہ ودیا نے اپنے کردار میں بہت سی دلکشی، تازگی اور شاعری بھر دی تھی۔ 

 

