صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کے اپنے کمائے پیسوں کی بات ہی اور:ماورا حسین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
خواتین کے اپنے کمائے پیسوں کی بات ہی اور:ماورا حسین

لاہور (آئی این پی)اداکارہ ماورا حسین نے خواتین کی مالی آزادی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کی اپنی آمدنی کی بات ہی اور ہوتی ہے ۔

سوشل میڈیا پر اداکارہ کا ایک مختصر کلپ وائرل ہے جس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا جتنی بھی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل اس دنیا میں مالی آزادی سے بڑی کوئی دوسری چیز نہیں ہے ۔ماورا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا چاہے آپ کی فیملی مالی طور پر کتنی بھی امیر کیوں نا ہو ، آپ جتنے بھی مضبوط بیک گراؤنڈ سے ہوں، آپ کے خاوند یا سسرال والے بھلے امیر ہوں لیکن جب آپ کے پاس اپنے کمائے ہوئے پیسے ہوں گے تب آپ کے اندر زبردست اعتماد ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak