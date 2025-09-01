خواتین کے اپنے کمائے پیسوں کی بات ہی اور:ماورا حسین
لاہور (آئی این پی)اداکارہ ماورا حسین نے خواتین کی مالی آزادی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خواتین کی اپنی آمدنی کی بات ہی اور ہوتی ہے ۔
سوشل میڈیا پر اداکارہ کا ایک مختصر کلپ وائرل ہے جس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا جتنی بھی لڑکیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں ان کو یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کل اس دنیا میں مالی آزادی سے بڑی کوئی دوسری چیز نہیں ہے ۔ماورا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا چاہے آپ کی فیملی مالی طور پر کتنی بھی امیر کیوں نا ہو ، آپ جتنے بھی مضبوط بیک گراؤنڈ سے ہوں، آپ کے خاوند یا سسرال والے بھلے امیر ہوں لیکن جب آپ کے پاس اپنے کمائے ہوئے پیسے ہوں گے تب آپ کے اندر زبردست اعتماد ہوگا۔