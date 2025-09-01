سٹریمنگ سروسز کے بجائے سینما کو ترجیح دیتی ہوں:رانی مکھرجی
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ رانی مکھرجی کا کہنا ہے کہ وہ سٹریمنگ سروسز کے بجائے سینما جا کر فلم دیکھنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں رانی مکھرجی نے سینما کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ میں اور آدیتہ جب شہر میں ہوتے ہیں تو ممبئی کے یش راج فلمز سٹوڈیو میں ہونے والی سکریننگز میں شرکت کرتے ہیں اور جب بیرون ملک ہوتے ہیں تو وہاں بھی پبلک تھیٹرز میں ایک ساتھ فلمیں دیکھنا اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔