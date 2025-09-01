صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹریمنگ سروسز کے بجائے سینما کو ترجیح دیتی ہوں:رانی مکھرجی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
سٹریمنگ سروسز کے بجائے سینما کو ترجیح دیتی ہوں:رانی مکھرجی

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ رانی مکھرجی کا کہنا ہے کہ وہ سٹریمنگ سروسز کے بجائے سینما جا کر فلم دیکھنے کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں رانی مکھرجی نے سینما کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔

 انہوں نے انکشاف کیا کہ میں اور آدیتہ جب شہر میں ہوتے ہیں تو ممبئی کے یش راج فلمز سٹوڈیو میں ہونے والی سکریننگز میں شرکت کرتے ہیں اور جب بیرون ملک ہوتے ہیں تو وہاں بھی پبلک تھیٹرز میں ایک ساتھ فلمیں دیکھنا اور ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

بھارت نے چناب میں ایک اور بڑا ریلا چھوڑ دیا : 2 روز تک ہیڈ مرالہ پہنچے گا ملحقہ علاقوں میں اعلانات، ستلج میں مزید پانی چھوڑنے کی وارننگ

میری حکومت کیخلاف ایک پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں، چین سے ملکر ترقی کی منزل حاصل کرینگے : شہباز شریف

کوئی سیلاب متاثرہ شہری خود کو تنہا نہ سمجھے : مریم نواز، قصور میں امدادی کیمپوں کا دورہ

ترقیاتی کام: حکومت نہیں عوام نگرانی کرے : سیالکوٹ شہر آدھے سے زیادہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، خواجہ آصف

مجرموں کا مقام اقتدار نہیں پھانسی گھاٹ ہونا چاہئے : حافظ نعیم

ختم نبوت، مدارس کے تحفظ کی جدوجہدجاری رہیگی: فضل الرحمن

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عمران خان کے ’اقوالِ زریں‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مظلوموں کی مظلوم آواز
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
سازشی سیلاب
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سیلاب اور کرپٹو کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دریائے روا روی رواں ہے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مصائب اور آفات سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak