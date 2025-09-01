صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عرفان کھوسٹ نے تین شادیاں کرنے کی وجہ بتا دی

لاہور (آئی این پی) سینئر اداکار عرفان کھوسٹ نے انکشاف کیا کہ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد ان کی بہنوں نے محبت مزید دو شادیاں کروائیں۔ ان کے مطابق پہلی بیوی یعنی سرمد کھوسٹ کی والدہ نیوز کاسٹر تھیں۔۔۔

 وہ بیمار ہوگئیں اور جلد ہی انتقال کر گئیں، چونکہ ان کے بچے چھوٹے تھے ، اس لیے بہنوں نے محبت اور خیال کے تحت ان کی دو شادیاں کروائیں۔عرفان کھوسٹ نے بتایا کہ ایک بیوی کو وہ پسند نہ آئے ، جب کہ دوسری بیوی انہیں پسند نہ آئیں، ان شادیوں کے بعد انہوں نے دوبارہ کبھی شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ۔

 

