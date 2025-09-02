حاملہ نہیں افواہیں پھیلانا بند کی جائیں:ماورا حسین
کراچی (آئی این پی)اداکارہ ماورا حسین نے اپنے حاملہ ہونے کی افواہوں پر خاموشی توڑتے ہوئے وضاحت کردی۔ ماورا حسین نے انسٹاگرام پر ایک تقریب میں شرکت کے دوران پہنے گئے ۔۔۔
لباس میں اپنی تصاویر شیئر کرتے ہوئے حمل سے متعلق چہ مگوئیاں کرنے والے سوشل میڈیا پیجز کو نفی میں جواب دیا اور واضح کیا کہ وہ حاملہ نہیں ہیں اور ایسی افواہیں پھیلانا بند کی جائیں۔انہوں نے لکھا کہ وہ اس وقت شوہر سے حد سے زیادہ محبت والے دور میں ہیں اور چاہتی ہیں کہ سب لوگ انہیں ان لمحات کا لطف اٹھانے دیں۔