نرگس فخری خفیہ شادی کے بعد شوہر کے ساتھ پہلی بار منظر عام پر آگئیں
ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ نرگس فخری خفیہ شادی کے بعد بالآخر اپنے شوہر ٹونی بیگ کے ساتھ پہلی بار منظر عام پر آگئیں۔ یہ جوڑا ممبئی میں ایک ایونٹ کے دوران ریڈ کارپٹ پر جلوہ گر ہوا۔۔۔
، جس کی ویڈیوز وائرل ہوگئیں۔ویڈیوز میں نرگس اور ٹونی کو پہلی بار شادی کے بعد ایک ساتھ پوز دیتے دیکھا گیا، ان کے ساتھ مشہور فلم میکر فرح خان بھی موجود تھیں جنہوں نے خوشگوار موڈ میں ٹونی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو جا، یہ جملہ سن کر تقریب میں موجود افراد مسکرا اٹھے ۔