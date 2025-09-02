صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرے خاندان نے کبھی بھی بیف نہیں کھایا:سلیم خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
میرے خاندان نے کبھی بھی بیف نہیں کھایا:سلیم خان

ممبئی(شوبز ڈیسک) بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان کے والد اور ماضی کے اداکار، فلم پروڈیوسر اور اسکرین رائٹر سلیم خان نے اپنے خاندان کے کبھی بھی بیف (گائے کا گوشت) نہ کھانے کی وجہ بتادی۔90 سالہ سینئر مصنف سلیم خان نے۔۔۔

 ایک بھارتی میڈیا ادارے سے حال ہی میں اپنے خاندان کی روایات بشمول گائے کے گوشت کے نہ کھانے کے حوالے سے گفتگو میں کہا کہ ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ سلمان خان اور ان کے والد سلیم خان کا خاندان ہندو تہوار بھی جوش و جذبے کے ساتھ مناتا ہے ۔انہوں نے کہا ان کے خاندان میں طویل عرصے سے گائے کا گوشت نہ کھانے کی روایت قائم ہے ۔ انکا کہنا تھا کہ اندور (جہاں وہ پیدا ہوئے ) کے زمانے سے آج تک ہم نے کبھی بھی بیف نہیں کھایا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ادرک کئی جان لیوا بیماریوں کا خدشہ کم کر سکتا ہے

وٹامن ڈی حیاتیاتی عمر کو سست کرسکتا ہے :تحقیق

پھیپھڑوں سے 26سال پرانا پین کا ڈھکن نکال لیا گیا

18 لاکھ سال پرانے انسانی جبڑے کی ہڈی دریافت

جاپان کے 102 سالہ کوہ پیما نے ماؤنٹ فیوجی سر کر لی

ترقی نہ دینے پر خاتون نے کمپنی خرید کر باس کو نکال دیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیلاب‘ جاپان اور جمہوریت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
حکومت درست ترجیحات کا تعین کب کرے گی؟
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
ڈنمارک اور دَھنِّی کے رحمت خان کا بیٹا
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
جنوبی ایشیا میں چین کی سفارتی سرگرمیاں
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مشترکہ ترقی کا ویژن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سیّد الانصار حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak