بھارتی مصنف کا بالی ووڈ پر تاریخ مسخ کرنے کا الزام

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی مصنف کا بالی ووڈ پر تاریخ مسخ کرنے کا الزام

ممبئی(شوبز ڈیسک) بھارتی مصنف امیش ترپاٹھی نے بالی ووڈ پر تاریخ کو مسخ کرنے کا الزام لگادیا۔ممبئی میں امیش ترپاٹھی نے اپنی نئی کتاب کی تقریب میں بالی ووڈ پر تاریخ مسخ کرنے کا الزام لگایا اور کچھ بڑی فلموں کا نام بھی لیا۔۔۔

انہوں نے پدماوت اور جودھا اکبر کو بطور مثال پیش کیا اور کہا کہ ان میں حکمرانوں کو غیر حقیقت پسندانہ انداز میں سکرین پر دکھایا گیا۔ اکبر اور خلجی جیسے حکمرانوں کو فلموں میں غلط انداز میں پیش کیا گیا، بالی ووڈ نے ایسے تاریخی کرداروں کو پیش کرکے عوام کو گمراہ کیا، فلمی صنعت کی ذمے داری ہے کہ وہ تاریخ کو درست انداز میں دکھائے کیونکہ فلمیں لوگوں کی سوچ اور علم پر اثر ڈالتی ہیں۔امیش ترپاٹھی نے یہ بھی کہا کہ بالی ووڈ کی غلط بیانی کا نوٹس لینا چاہیے ، وسطی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ان حکمرانوں کو مقبول اداکاروں کے ذریعے پیش کرنا تاریخ کو بگاڑنے کے مترادف ہے ۔

 

