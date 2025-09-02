ببرک شاہ کی عمران عباس سے متعلق اپنے بیان پر وضاحت
لاہور (آئی این پی)اداکار ببرک شاہ نے اداکار عمران عباس کے بارے میں دئیے گئے بیان پر وضاحت دے دی۔ ایک حالیہ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے مرد نہیں لگتے۔۔۔
، میں نے ایسا نہیں کہا تھا کہ وہ مرد نہیں ہیں۔اداکار نے مزید کہا کہ اس انٹرویو میں فلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو میں نے بھی اس حوالے سے کہا کہ تھا کہ عمران عباس رعب دار مرد نہیں لگتے جیسے سلطان راہی تھے ، ایسا نہیں ہے کہ میں عمران عباس کو پسند نہیں کرتا مگر میں نے جو بات کی وہ صرف فلم کے حوالے سے تھی۔