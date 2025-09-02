امریکا کی اداکارہ 39 سال کی عمر میں پُر اسرار انداز میں ہلاک
لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)امریکا کی اداکارہ اور ریالٹی شو سے عالمی شہرت حاصل کرنے والی کیلسے بیٹمین 39 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ کیلسے بیٹمین کے اہلخانہ نے موت کی تصدیق کر دی ہے۔۔۔
تاہم موت کی وجہ فوری طور پر ظاہر نہیں کی گئی۔39 سالہ کیلسے بیٹمین کا تعلق امریکی ریاست یوٹاہ سے تھا اور انھوں نے 2009 میں وی ایچ ون (VH1) کے مشہور ریالٹی شو راک آف لَو کے تیسرے اور آخری سیزن میں حصہ لیا تھا۔اُس شو میں کیلسے بیٹمین آخری 9 امیدواروں تک پہنچنے میں کامیاب رہیں ۔